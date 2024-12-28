Вегас обіграв Сан-Хосе, Нью-Джерсі виявився сильнішим за Кароліну в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 27 на 28 грудня відбулися 8 матчів Національної хокейної ліги сезону-2024/25.
Зокрема, лідер Західної конференції Вегас здобув перемогу над Сан-Хосе, закинувши чотири шайби в третьому періоді.
Також Нью-Джерсі, який після 38 зіграних матчів регулярного чемпіонату очолює Східну конференцію обіграв Кароліну.
28 грудня
Баффало – Чикаго 6:2 (4:0, 0:1, 2:1)
Детройт – Торонто 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)
Коламбус – Бостон 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Нью-Джерсі – Кароліна 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Даллас – Міннесота 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Сент-Луїс – Нашвілл 7:4 (4:2, 1:1, 2:1)
Юта – Колорадо 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Сан-Хосе – Вегас 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)
Зазначимо, що паралельно відбувається 49-й чемпіонат світу з хокею U-20, у якому напередодні збірна Латвії здобула сенсаційну перемогу над Канадою.