Вінніпег переграв Міннесоту, Нашвілл поступився Нью-Джерсі в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 25 на 26 листопада у Національній хокейній лізі відбулися 11 поєдинків.

Зокрема, лідер Західної конференції Вінніпег впевнено здолав одного з головних конкурентів по дивізіону, Міннесоту.

Нью-Джерсі, який наразі очолює Східну конференцію також без проблем обіграв Нашвілл.

У серії булітів завершився поєдинок між Філадельфією та Вегасом. Голден Найтс, які поступилися після першого періоду з рахунком 2:0 зуміли зробити камбек та вирвати позитивний результат.

НХЛ – регулярний чемпіонат

26 листопада

Кароліна – Даллас 6:4 (1:2, 0:1, 5:1)

Нью-Джерсі – Нашвілл 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Тампа-Бей – Колорадо 8:2 (5:1, 1:0, 2:1)

Філадельфія – Вегас 4:5 Б (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, 0:1)

Флорида – Вашингтон 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Айлендерс – Детройт 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Оттава – Калгарі 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Міннесота – Вінніпег 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Анагайм – Сіетл 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес 7:2 (1:0, 1:2, 5:0)

Рейнджерс – Сент-Луїс 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Нагадаємо, легендарний чеський хокеїст вчергове розкритикував керівництво ліги за "квитки російської спадщини".