Торонто втримав перемогу над Ютою в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 24 на 25 листопада у Національній хокейній лізі відбувся один поєдинок.

Один з лідерів Східної конференції, Торонто, здобув мінімальну перемогу над аутсайдером Західної конференції, Ютою. Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Канадська команда пропустила одну шайбу в першому періоді, після чого закинула відразу три в другому. Цієї переваги вистачило для перемоги, Юта відповіла ще однією шайбою на початку третього періоду.

Найрезультативнішими гравцями в грі стали Лоаг Кулі з Юти, який зумів оформити на свій рахунок закинуту шайбу та асист, а також два гравці Торонто, Мітчелл Марнер (2 шайби) та Вільям Ньюландер (шайба та асист).

НХЛ – регулярний чемпіонат

25 листопада

Торонто – Юта 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Нагадаємо, легендарний чеський хокеїст вчергове розкритикував керівництво ліги за "квитки російської спадщини".