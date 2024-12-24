Вегас переграв Анагайм, Вашингтон поступився Бостону в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 23 на 24 грудня відбулися 13 матчів Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Зокрема, лідер Західної конференції Вінніпег упевнено переграв Торонто, а Нью-Джерсі, який очолює Східну конференцію після 37 зіграних ігор, розгромив Рейнджерс.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

24 грудня

Нью-Джерсі – Рейнджерс 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Торонто – Вінніпег 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Бостон – Вашингтон 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Детройт – Сент-Луїс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Коламбус – Монреаль 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)

Піттсбург – Філадельфія 7:3 (4:1, 1:2, 2:0)

Флорида – Тампа-Бей 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Айлендерс – Баффало 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)

Міннесота – Чикаго 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Нашвілл – Кароліна 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Ванкувер – Сан-Хосе 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Юта – Даллас 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Вегас – Анагайм 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Раніше у матчі чемпіонату Чехії легендарний Яромир Ягр відзначився закинутою шайбою за Кладно у ворота Спарти. На момент матчу йому було 52 роки 10 місяців і 7 днів. Він оновив власний рекорд і продовжує залишатися найстаршим хокеїстом, який відзначався шайбою у професійній лізі.