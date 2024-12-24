Вегас переграв Анагайм, Вашингтон поступився Бостону в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 23 на 24 грудня відбулися 13 матчів Національної хокейної ліги сезону-2024/25.
Зокрема, лідер Західної конференції Вінніпег упевнено переграв Торонто, а Нью-Джерсі, який очолює Східну конференцію після 37 зіграних ігор, розгромив Рейнджерс.
24 грудня
Нью-Джерсі – Рейнджерс 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Торонто – Вінніпег 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Бостон – Вашингтон 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Детройт – Сент-Луїс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Коламбус – Монреаль 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)
Піттсбург – Філадельфія 7:3 (4:1, 1:2, 2:0)
Флорида – Тампа-Бей 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Айлендерс – Баффало 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
Міннесота – Чикаго 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Нашвілл – Кароліна 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Ванкувер – Сан-Хосе 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
Юта – Даллас 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Вегас – Анагайм 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Раніше у матчі чемпіонату Чехії легендарний Яромир Ягр відзначився закинутою шайбою за Кладно у ворота Спарти. На момент матчу йому було 52 роки 10 місяців і 7 днів. Він оновив власний рекорд і продовжує залишатися найстаршим хокеїстом, який відзначався шайбою у професійній лізі.