Вашингтон програв Кароліні, Рейнджерс здолав Айлендерс у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 3 на 4 листопада відбулися 7 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Зокрема, Вашингтон зазнав поразки від Кароліни, Міннесота в овертаймі дотисла Торонто, а Бостон завдяки двом шайбам у першому періоді здобув перемогу над Сіетлом.

Також у матчі двох команд з Нью-Йорка Рейнджерс виявився сильнішим за Айлендерс.

НХЛ – регулярний чемпіонат

4 листопада

Вінніпег – Тампа-Бей 7:4 (1:2, 2:1, 4:1)

Рейнджерс – Айлендерс 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Бостон – Сіетл 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Міннесота – Торонто 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Кароліна – Вашингтон 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Анагайм – Чикаго 2:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Калгарі – Едмонтон 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокейної асоціації (IIHF) хоче запропонувати впровадити новий формат хокею 3x3 на зимових Олімпійських іграх-2030, які пройдуть в Ліоні.