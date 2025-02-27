Ванкувер в овертаймі дотис Лос-Анджелес, Вінніпег здолав Оттаву в НХЛ

У ніч на четвер, 27 лютого, в межах регулярного сезону Національної хокейної ліги відбулися три поєдинки.

Лідер Західної конференції Вінніпег здобув впевнену перемогу над Оттавою в межах першого матчу вечора.

Також розгромом завершилася гра між Колорадо та Нью-Джерсі, де Аваланч зуміли забезпечити собі перевагу в 4 шайби після успішного третього періоду поєдинку.

Єдиний матч, в якому зберігалася інтрига, стала зустріч між Лос-Анджелес та Ванкувером. Канадська команда здобула перевагу у дві шайби в перших двох періодах, однак Кінгс зуміли відігратися в останній 20-хвилинці.

Справа дійшла до овертаймів, де Ванкувер все ж зумів забрати перемогу, завдяки зусиллям Конора Гарландя, для якого ця шайба стала другою в матчі.

НХЛ – регулярний сезон

27 лютого

Оттава – Вінніпег 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Колорадо – Нью-Джерсі 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)

Лос-Анджелес – Ванкувер 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Напередодні легенда світового хокею Домінік Гашек підтримав Україну у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.