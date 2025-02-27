Ванкувер в овертаймі дотис Лос-Анджелес, Вінніпег здолав Оттаву в НХЛ
У ніч на четвер, 27 лютого, в межах регулярного сезону Національної хокейної ліги відбулися три поєдинки.
Лідер Західної конференції Вінніпег здобув впевнену перемогу над Оттавою в межах першого матчу вечора.
Також розгромом завершилася гра між Колорадо та Нью-Джерсі, де Аваланч зуміли забезпечити собі перевагу в 4 шайби після успішного третього періоду поєдинку.
Єдиний матч, в якому зберігалася інтрига, стала зустріч між Лос-Анджелес та Ванкувером. Канадська команда здобула перевагу у дві шайби в перших двох періодах, однак Кінгс зуміли відігратися в останній 20-хвилинці.
Справа дійшла до овертаймів, де Ванкувер все ж зумів забрати перемогу, завдяки зусиллям Конора Гарландя, для якого ця шайба стала другою в матчі.
НХЛ – регулярний сезон
27 лютого
Оттава – Вінніпег 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Колорадо – Нью-Джерсі 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Лос-Анджелес – Ванкувер 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
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