Сент-Луїс дотис Калгарі, Флорида в грі з 12 шайбами здолала Філадельфію в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 5 на 6 грудня відбулися 9 матчів у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.

Сент Луїс в овертаймі здобув перемогу над Калгарі. Також додаткова п'ятихвилинка знадобилася Вінніпегу для перемоги над Баффало.

У поєдинку з 12 закинутими шайбами Флорида виявилася сильнішою за Філадельфію. Тампа-Бей влаштувала розгром, обігравши Сан-Хосе з рахунком 8:1.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

6 грудня

Баффало – Вінніпег 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Кароліна – Колорадо 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Монреаль – Нашвілл 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Оттава – Детройт 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Тампа-Бей – Сан-Хосе 8:1 (5:0, 2:0, 1:1)

Філадельфія – Флорида 5:7 (0:2, 4:2, 1:3)

Айлендерс – Сіетл 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Едмонтон – Коламбус 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)

Калгарі – Сент-Луїс 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Нагадаємо, два хокеїсти молодіжної збірної України вирішили завершити кар'єру.