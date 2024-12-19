Флорида розгромила Міннесоту, Детройт здолав Філадельфію у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на четвер, 19 грудня, відбулися п'ять матчів регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Даллас вдома у результативному поєдинку поступився Торонто. Один з лідерів Західної конференції Міннесота несподівано розгромно поступилась Флориді – 1:6. Юта в овертаймі дотиснула Ванкувер.

НХЛ – регулярний сезон

19 грудня

Детройт – Філадельфія 6:4 (1:1,3:1,2:2)

Даллас – Торонто 3:5 (1:1,1:3,1:1)

Міннесота – Флорида 1:6 (1:2,0:2,0:2)

Анагайм – Вінніпег 3:2 (0:0,1:1,2:1)

Юта – Ванкувер 3:2 (0:0,0:1,2:1, ОТ - 1:0)

Нагадаємо, що вчора відбулися дві гри чемпіонату України, у яких відбулося столичне дербі Сокола та Київ Кепіталз, а одеський Шторм приймав Кременчук.