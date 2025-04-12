Оттава розібралась із Монреалем, Детройт дотиснув Тампу в НХЛ

У ніч на 12 квітня в межах регулярного сезону НХЛ відбулися 5 матчів.

Детройт завдяки голу 21-річного австрійця Марко Каспер в овертаймі переграв Тампу. Оттава вдома закинула 5 шайб Монреалю, а Калгарі розбив Мінессоту й залишився у боротьбі за плейоф.

Хокей – НХЛ-2024/25

Регулярний чемпіонат, 12 квітня

Нью-Джерсі – Піттсбург 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Оттава – Монреаль 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Тампа-Бей – Детройт 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, ОТ – 0:1)

Едмонтон – Сан-Хосе 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Калгарі – Міннесота 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Нагадаємо, Ванкувер зумів встановити рекорд НХЛ, вдало провівши кінцівку гри з Далласом.