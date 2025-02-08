Лос-Анджелес у серії булітів здолав Даллас, Піттсбург дотиснув Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на 7 лютого відбулося 95 матчів у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Рейнджерс вдома поступився Піттсбургу, Чикаго розгромив Нешвілл, а Колорадо на виїзді змогло дотиснути Едмонтон.

Лос-Анджелес у протистоянні з Далласом зміг одержати перемогу у серії булітів (2:0), які реалізували Адріан Кемпе та Кевін Фіала.

НХЛ – Регулярний чемпіонат

8 лютого

Рейнджерс – Піттсбург 2:3 (1:0,1:3,0:0)

Вінніпег – Айлендерс 4:3 (1:2,3:0,0:1)

Чикаго – Нешвілл 6:2 (2:1,3:0,1:1)

Едмонтон – Колорадо 4:5 (2:3,2:1,0:1)

Лос-Анджелес – Даллас 4:4 (1:1,2:1,1:2, ОТ - 0:0) – 2:0 після булітів

Нагадаємо, напередодні збірна України здолала Румунію в контрольному матчі.