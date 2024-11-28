Кароліна здолала Рейнджерс, Лос-Анджелес розгромив Вінніпег у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 27 на 28 листопада у Національній хокейній лізі відбулися 15 матчів регулярного чемпіонату.

Зокрема, лідер Східної конференції Кароліна здобув перемогу над Рейнджерс з мінімальним рахунком. Також Детройт зумів обіграти Калгарі в овертаймі.

До серії булітів довели свій поєдинок Колорадо та Вегас. Команди обмінялися шайбами в другому періоді після чого довели гру до серії післяматчевих булітів, де сильнішими опинилися саме Аваланч.

Лідер Західної конференції Вінніпег зазнав розгромної поразки від Лос-Анджелеса.

НХЛ – регулярний чемпіонат

28 листопада

Баффало – Міннесота 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Кароліна – Рейнджерс 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Нью-Джерсі – Сент-Луїс 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Айлендерс – Бостон 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Детройт – Калгарі 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Коламбус – Монреаль 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Піттсбург – Ванкувер 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)

Тампа-Бей – Вашингтон 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)

Флорида – Торонто 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Нашвілл – Філадельфія 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Чикаго – Даллас 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

Колорадо – Вегас 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Лос-Анджелес – Вінніпег 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Сіетл – Анагайм 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Сан-Хосе – Оттава 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Нагадаємо, напередодні Бостон вдома поступився Ванкуверу, не зумівши закинути у ворота гостей жодної шайби, а Монреаль та Юта в основний час зіграли внічию, але в овертаймі команда з Солт-Лейк-Сіті вирвала перемогу.