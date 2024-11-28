Кароліна здолала Рейнджерс, Лос-Анджелес розгромив Вінніпег у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 27 на 28 листопада у Національній хокейній лізі відбулися 15 матчів регулярного чемпіонату.
Зокрема, лідер Східної конференції Кароліна здобув перемогу над Рейнджерс з мінімальним рахунком. Також Детройт зумів обіграти Калгарі в овертаймі.
До серії булітів довели свій поєдинок Колорадо та Вегас. Команди обмінялися шайбами в другому періоді після чого довели гру до серії післяматчевих булітів, де сильнішими опинилися саме Аваланч.
Лідер Західної конференції Вінніпег зазнав розгромної поразки від Лос-Анджелеса.
28 листопада
Баффало – Міннесота 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Кароліна – Рейнджерс 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
Нью-Джерсі – Сент-Луїс 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Айлендерс – Бостон 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
Детройт – Калгарі 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Коламбус – Монреаль 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Піттсбург – Ванкувер 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)
Тампа-Бей – Вашингтон 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)
Флорида – Торонто 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Нашвілл – Філадельфія 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Чикаго – Даллас 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)
Колорадо – Вегас 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Лос-Анджелес – Вінніпег 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Сіетл – Анагайм 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Сан-Хосе – Оттава 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Нагадаємо, напередодні Бостон вдома поступився Ванкуверу, не зумівши закинути у ворота гостей жодної шайби, а Монреаль та Юта в основний час зіграли внічию, але в овертаймі команда з Солт-Лейк-Сіті вирвала перемогу.