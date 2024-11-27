Бостон програв Ванкуверу, Юта обіграла Монреаль у регулярному сезоні НХЛ

У ніч з 25 на 26 листопада у Національній хокейній лізі відбулися лише 2 матчі.

Бостон продовжує показувати нестабільні результати. Брюїнз вдома поступилися Ванкуверу, не зумівши закинути у ворота гостей жодної шайби.

Монреаль та Юта в основний час зіграли внічию, але в овертаймі команда з Солт-Лейк-Сіті вирвала перемогу.

НХЛ – регулярний чемпіонат

27 листопада

Бостон – Ванкувер 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Монреаль – Юта 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) ОТ

Нагадаємо, напередодні відбулося аж 11 поєдинків. З результатами можна ознайомитися ТУТ.