Бостон програв Ванкуверу, Юта обіграла Монреаль у регулярному сезоні НХЛ
У ніч з 25 на 26 листопада у Національній хокейній лізі відбулися лише 2 матчі.
Бостон продовжує показувати нестабільні результати. Брюїнз вдома поступилися Ванкуверу, не зумівши закинути у ворота гостей жодної шайби.
Монреаль та Юта в основний час зіграли внічию, але в овертаймі команда з Солт-Лейк-Сіті вирвала перемогу.
НХЛ – регулярний чемпіонат
27 листопада
Бостон – Ванкувер 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Монреаль – Юта 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) ОТ
Нагадаємо, напередодні відбулося аж 11 поєдинків. З результатами можна ознайомитися ТУТ.