Кароліна розгромила Вашингтон, Рейнджерс в овертаймі вирвали перемогу над Міннесотою в НХЛ

У ніч на четвер, 3 квітня, пройшло п'ять матчів регулярного сезону Національної хокейної ліги.

В першому поєдинку ночі зійшлися лідери Східної конференції. Кароліна вдома розгромила Вашингтон з рахунком 5:1.

Найрезультативнішу гру видали Рейнджерс та Міннесота, які в основний час відзначилися по чотири рази. Тільки в овертаймі Нью-Йорк зумів вирвати перемогу.

Торонто переграв Флориду, Колорадо за булітами здолав Чикаго, а Сіетл на виїзді розгромно переміг Ванкувер.

НХЛ – регулярний сезон

3 квітня

Кароліна – Вашингтон 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Рейнджерс – Міннесота 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

Торонто – Флорида 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Чикаго – Колорадо 2:3 (1:0, 0:1, 0:2, 0:0, за булітами – 1:2)

Ванкувер – Сіетл 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 2 квітня, відбувся четвертий матч між Кременчуком та Київ Кепіталз у межах фінальної серії плейоф чемпіонату України.