Піттсбург зганьбився у грі з Далласом, Баффало та Монреаль закинули 12 шайб: результати матчів НХЛ

У ніч з 11 на 12 листопада відбулися шість матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Піттсбург вдома зазнав нищівної поразки від Далласа. Шайба сім разів опинялася у воротах "пінгвінів", коли гості з Техасу пропустили лише раз.

Ще більш результативним вийшов поєдинок Баффало – Монреаль. Тут теж господарі пропустили 7 шайб, але відповіли 5 точними кидками.

НХЛ – регулярний чемпіонат

12 листопада

Баффало – Монреаль – 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)

Питтсбург – Даллас – 1:7 (0:6, 1:0, 0:1)

Вегас – Каролина – 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Филадельфия – Сан-Хосе – 4:3 (2:0, 2:2, 0:1, 0:0)

Калгари – Лос-Анджелес – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Колорадо – Нэшвилл – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Нагадаємо, у вчорашніх матчах Чикаго в овертаймі вирвав перемогу над Міннесотою, Сан-Хосе мінімально переграв Нью-Джерсі, а Коламбус поступився Анагайму.