Баффало дотис Тампу-Бей в серії булітів, Ванкувер розгромив Анагайм у НХЛ

У ніч з 5 на 6 квітня відбулися 13 матчів у межах Національної хокейної ліги.

Розпочинався ігровий день ще ввечері суботи. Рейнджерс розгромно програв Нью-Джерсі, що і відкривало черговий тур регулярного чемпіонату.

Пізніше Оттава впевнено переграла Флориду, а Піттсбург виявився сильнішим за Даллас. Наприкінці матчів, що відбулися 5 квітня Ванкуер розгромно переміг Анагайм, а Лос-Анджелес здолав Едмонтон.

Нічні матчі 6 числа розпочалися битвою між Баффало та Тампою, в якій Сейбрс зуміли здобути перемогу в серії післяматчевих булітів.

Також Вегас в овертаймі зумів обіграти Калгарі, а Торонто в суху переміг Коламбус з рахунком 5:0.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

5-6 квітня

Нью-Джерсі – Рейнджерс 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Оттава – Флорида 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Даллас – Піттсбург 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)

Ванкувер – Анагайм 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)

Лос-Анджелес – Едмонтон 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Баффало – Тампа-Бей 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:2, 2:0 по булітах)

Бостон – Кароліна 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Монреаль – Філадельфія 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Сент-Луїс – Колорадо 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)

Торонто – Коламбус 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Юта – Вінніпег 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Калгарі – Вегас 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Сан-Хосе – Сіетл 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Напередодні російський хокеїст Овечкін оформив дубль у матчі НХЛ і наздогнав легендарного Вейна Грецкі.

Легенда світового хокею Домінік Гашек відреагував на досягнення росіянина Олександра Овечкіна. Він розкритикував того за мовчання щодо війни, а також натякнув, що відповідальність мають розділити США і Канада, які дозволили йому виступати на своїй території.