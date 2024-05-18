Канада закамбечила проти Фінляндії, Швейцарія знищила Данію: результати ЧС з хокею
У суботу, 18 травня відбулися 6 матчів чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Зокрема, Канада здобула вольову перемогу над Фінляндією, двічі відіграючись по ходу зустрічі, а Швейцарія забила 8 "сухих" шайб Данії.
Чемпіонат світу з хокею
18 травня
Група A
Данія — Швейцарія 0:8 (0:2, 0:5, 0:3)
Канада — Фінляндія 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Чехія — Велика Британія 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Група B
Латвія — Швеція 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)
Німеччина — Польща 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Франція — Словаччина 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Збірні Чехії та Швеції очолюють групи A та B, але чехів ще може випередити Швейцарія, яка провела на матч менше. Велика Британія залишається єдиною командою, яка ще не набрала жодного очка.
Турнірна таблиця