Даллас дотиснув Вегас, Вінніпег розібрався з Ютою у матчах НХЛ

У ніч з 24 на 25 січня відбулись чотири матчі в межах Національної хокейної ліги.

Вінніпег вдома впевнено переграв Юту та продовжує зберігати лідерство в Західній конференції.

Даллас вдома здолав Вегас завдяки дублю Джейсона Робертсона та голам Роопе Хінца та Джеймі Бенна.

НХЛ – регулярний чемпіонат

25 січня

Айлендерс – Філадельфія 3:1 (2:1,1:0,0:0)

Даллас – Вегас 4:3 (1:1,3:1,0:1)

Вінніпег – Юта 5:2 (1:0,1:1,3:1)

Чикаго – Тампа-Бей ОТ 3:4 (2:1,1:1,0:1, ОТ – 0:1)

Нагадаємо, у минулому турі Сан-Хосе та Нешвілл закинули 11 шайб на двох, Анахайм неочікувано легко розгромив Піттсбург.