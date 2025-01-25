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Даллас дотиснув Вегас, Вінніпег розібрався з Ютою у матчах НХЛ

Олександр Булава — 25 січня 2025, 07:37
Даллас дотиснув Вегас, Вінніпег розібрався з Ютою у матчах НХЛ

У ніч з 24 на 25 січня відбулись чотири матчі в межах Національної хокейної ліги.

Вінніпег вдома впевнено переграв Юту та продовжує зберігати лідерство в Західній конференції.

Даллас вдома здолав Вегас завдяки дублю Джейсона Робертсона та голам Роопе Хінца та Джеймі Бенна.

НХЛ – регулярний чемпіонат
25 січня

Айлендерс – Філадельфія 3:1 (2:1,1:0,0:0)

Даллас – Вегас 4:3 (1:1,3:1,0:1)

Вінніпег – Юта 5:2 (1:0,1:1,3:1)

Чикаго – Тампа-Бей ОТ 3:4 (2:1,1:1,0:1, ОТ – 0:1)

Нагадаємо, у минулому турі Сан-Хосе та Нешвілл закинули 11 шайб на двох, Анахайм неочікувано легко розгромив Піттсбург.

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НХЛ

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