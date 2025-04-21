Торонто розгромив Оттаву, Вегас здолав Мінессоту в матчі Кубку Стенлі
У ніч на 21 квітня відбулося 3 поєдинки першого раунду Кубку Стенлі.
У канадському дербі Торонто досить впевнено розібрався з Оттавою, закинувши столичному клубу шість шайб.
Нью-Джерсі завдав по воротам Кароліни сорок 44 кидки, але влучним виявився лише 1. Господарі були більш влучними, зумівши з 24 кидків реалізувати аж 4.
Вагес і Міннесота видали найбільш рівний поєдинок, але тріумф здобули саме "рицарі".
НХЛ-2024/25 – плейоф
перший раунд Кубку Стенлі
Кароліна – Нью-Джерсі – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Торонто – Оттава – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Вегас – Міннесота – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Нагадаємо, збірна України U-18 розгромно перемогла Угорщину в першому матчі ЧС-2025.