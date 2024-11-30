Шторм зіграє з Дніпром: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У суботу, 30 листопада, відбудеться матч чемпіонату України, в якому одеський Шторм зустрінеться з херсонським Дніпром.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Кременчук зараз посідає 4 місце в турнірній таблиці. В активі команди 15 очок за 8 матчів. Шторм знаходиться на другій позиції після восьми турів, набравши 18 очок.

Нагадаємо, напередодні Кременчук розгромно переміг Крижинку з двозначним рахунком.