Київ Кепіталз – Дніпро Херсон: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У п'ятницю, 6 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому Київ Кепіталз прийматиме херсонський Дніпро.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану "Kyiv Capitals", в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Столичний клуб проводить чудовий сезон, набравши за 10 матчів 23 очки, що дозволяє очолювати турнірну таблицю.

Дніпро є одним з аутсайдерів чемпіонату України. Херсоні набрали лише 3 залікові бали за 10 ігор та мають одну з найгірших різниць забитих та пропущених шайб – 17:71.

Напередодні стало відомо, що два хокеїсти молодіжної збірної України завершили кар’єру у 20 років.