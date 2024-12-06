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Київ Кепіталз – Дніпро Херсон: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Станіслав Лисак — 6 грудня 2024, 08:44
Київ Кепіталз – Дніпро Херсон: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
Київ Кепіталз

У п'ятницю, 6 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому Київ Кепіталз прийматиме херсонський Дніпро.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану "Kyiv Capitals", в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Столичний клуб проводить чудовий сезон, набравши за 10 матчів 23 очки, що дозволяє очолювати турнірну таблицю.

Дніпро є одним з аутсайдерів чемпіонату України. Херсоні набрали лише 3 залікові бали за 10 ігор та мають одну з найгірших різниць забитих та пропущених шайб – 17:71.

Напередодні стало відомо, що два хокеїсти молодіжної збірної України завершили кар’єру у 20 років.

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