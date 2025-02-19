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Срібний призер Пхьончхана-2018 у складі збірної Німеччини завершить кар'єру

Руслан Травкін — 19 лютого 2025, 04:19
Срібний призер Пхьончхана-2018 у складі збірної Німеччини завершить кар'єру
Герріт Фаузер
Instagram grizzlys_wolfsburg

Гравець збірної Німеччини з хокею Герріт Фаузер оголосив, що після завершення сезону-2024/25 повісить ковзани на цвях.

Це підтвердила пресслужба команди Вольфсбург Гріззліс.

"Герріт Фаузер закінчить свою активну кар'єру гравця після цього сезону. Окрім великої кількості смутку, є і гарна новина: "фаусі" залишиться з нами в іншій якості як частина керівного колективу", – сказано в публікації.

35-річний хокеїст також виступав за Штраубінг та Ганновер. Останні 12 років він грає за Вольфсбург, з яким тричі ставав віцечемпіоном Німеччини.

Збірну країни Герріт представляв на трьох чемпіонатах світу, а також Олімпійських іграх 2018 року. Тоді збірна Німеччини сенсаційно дійшла до фіналу, де поступилася Спортсменам олімпійцям з Росії.

Нагадаємо, вчора визначився переможець хокейної Ліги чемпіонів-2025.

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