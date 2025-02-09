Сент-Луїс у серії булітів переграв Чикаго, Даллас декласував Сан-Хосе в НХЛ

У ніч на 7 лютого відбулося 14 матчів у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Сент Луїс у грі з 10 закинутими шайбами зумів у серії булітів вирвати перемогу в Чикаго. Також по булітах визначився переможець матчу Лос-Анджелес – Анагайм.

Один з лідерів Східної конференції Флорида впевнено перемогла Оттаву, закинувши 4 шайби в другому періоді. Найрезультативнішим матчем ігрового дня став поєдинок між Сан-Хосе та Далласом, у якому було закинуто відразу 11 шайб.

НХЛ – Регулярний чемпіонат

8 лютого

Бостон – Вегас 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Монреаль – Нью-Джерсі 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Детройт – Тампа-Бей 3:6 (2:4, 1:0, 0:2)

Кароліна – Юта 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)

Ванкувер – Торонто 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Коламбус – Рейнджерс 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Сент-Луїс – Чикаго 6:5 Б (0:2, 3:0, 2:3, 0:0, 2:1)

Філадельфія – Піттсбург 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Флорида – Оттава 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Міннесота – Айлендерс 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Нашвілл – Баффало 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Калгарі – Сіетл 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Сан-Хосе – Даллас 3:8 (2:3, 0:2, 1:3)

Лос-Анджелес – Анагайм Б 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:2)

Нагадаємо, напередодні збірна України з хокею програла Румунії в межах другого поєдинку на навчально-тренувальному зборі.