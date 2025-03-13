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Ванкувер по булітах обіграв Калгарі, Сіетл в овертаймі дотис Монреаль у НХЛ

Станіслав Лисак — 13 березня 2025, 07:58
Ванкувер по булітах обіграв Калгарі, Сіетл в овертаймі дотис Монреаль у НХЛ

У ніч з 12 на 13 березня відбулась низка матчів Національної хокейної ліги.

Детройт здобув розгромну перемогу над Баффало, Ванкувер у серії булітів виявився сильнішим за Калгарі, Юта мінімально обіграла Анагайм, а Сіетл у овертаймі вирвав перемогу в Монреаля.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
13 березня

Детройт – Баффало 7:3 (3:2, 1:1, 3:0)

Калгарі – Ванкувер 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:2)

Юта – Анагайм 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Сіетл – Монреаль 5:4 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 1:0)

Напередодні матч плейоф чемпіонату України не дограли через тривалу повітряну тривогу.

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НХЛ

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