Сан-Хосе пропустив 8 разів, Баффало та Вашингтон закинули 13 шайб у матчі регулярного чемпіонату НХЛ

У ніч на 31 березня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Володар Кубку Стенлі Флорида вдома зазнала поразки від Монреаля. поступився на власному льоду і лідер Сходу Вашингтон. Кепіталз закинули 5 шайб у ворота Баффало, але гості відповіли 8 точними кидками.

Піттсбург завдяки чудовій грі Трістана Джеррі (31 сейв) обіграли Оттаву з рахунком 1:0.

Повністю провалив свій поєдинок Сан-Хосе. "Акули" пропустили 8 шайб у грі з Лос-Анджелесом.

НХЛ-2024/25 - регулярний чемпіонат

31 березня

Флорида – Монреаль 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Вашингтон – Баффало 5:8 (1:1, 1:3, 3:4)

Виннипег – Ванкувер 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Питтсбург – Оттава 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Каролина – Айлендерс 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Чикаго – Юта 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)

Анахайм – Торонто 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе 8:1 (2:0, 4:1, 2:0)

Нагадаємо, сьогодні відбудеться третій матч фінальної серії чемпіонату України між Кременчуком і Київ Кепіталз.