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НХЛ не збирається проводити товариські матчі з командами КХЛ

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 17:58
НХЛ не збирається проводити товариські матчі з командами КХЛ
НХЛ

Заступник комісара Національної хокейної ліги (НХЛ) Білл Дейлі заявив, що не бачить можливості для проведення матчу між клубами НХЛ і КХЛ.

Про це він сказав у коментарі для пропагандистського Риа Новости.

"Я не бачу жодної можливості проведення в найближчому майбутньому матчу між клубом НХЛ або командою, в якій є гравці НХЛ, і клубом КХЛ або будь-якої російської національної збірної. Пропозиція про проведення такого матчу зараз не буде схвалена лігою.

Очевидно, що події світового масштабу – наприклад, вирішення російської агресії в бік України (РосЗМІ написали: "вирішення російсько-українського конфлікту" – прим.) – у майбутньому можуть призвести до іншої відповіді", – сказав Дейлі.

Нагадаємо, збірна Росії пропускає чемпіонати світу з хокею з 2022 року. Офіційне рішення щодо допуску збірної Росії до участі в Олімпійських іграх очікується не раніше лютого-березня 2025 року.

Зазначимо, що вчора в Польщі за шпигунство на користь РФ засудили російського хокеїста.

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