Едмонтон здолав Торонто, перемоги Філадельфії та Міннесоти в НХЛ

У ніч із 14 на 15 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Едмонтон на виїзді переміг Торонто. Єдина шайба в активі Евана Бушара. Водночас Коннор Мак-Девід віддав результативну передачу, що дозволило йому набрати 50 очок (11 голів, 39 передач) та збільшило його лідерство в лізі. Найближчий переслідувач канадця – його одноклубник Леон Драйзайтль, в якого 38 очок (18+20).

Даллас вдома переграв Баффало. Капітан "Старс" Джеймі Бенн забив гол у другому періоді гри проти, набравши 1000-е очко в кар'єрі в НХЛ.

Піттсбург вдома поступився Оттаві, Сан-Хосе у серії булітів дотиснув Юту, а Колорадо розібрався з Монреалем.

НХЛ – регулярний чемпіонат

15 листопада

Бостон – Міннесота 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Вашингтон – Нью-Джерсі 4:7 (3:2, 0:2, 1:3)

Коламбус – Філадельфія 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Монреаль – Колорадо 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Піттсбург – Оттава 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Сент-Луїс – Флорида 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Тампа-Бей – Детройт 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Торонто – Едмонтон 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Даллас – Баффало 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Юта – Сан-Хосе 5:6 Б (3:1, 1:2, 1:2, ОТ 0:0, Б 1:2)

Анагайм – Айлендерс 2:6 (0:1, 2:4, 0:1)

Лос-Анджелес – Калгарі 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Рейнджерс розгромили Ванкувер, а Нешвілл продовжив свою переможну серію в НХЛ.