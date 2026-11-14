Рейнджерс розгромили Ванкувер, Нешвілл продовжив свою переможну серію в НХЛ

У ніч із 13 на 14 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Ванкувера проти Рейнджерс. В ньому гості видали неймовірний другий період, завдяки чому розгромили "Канакс", які зазнали сьомої поспіль поразки.

В іншому протистоянні зустрічались Вегас і Нешвілл. В ньому "Предаторс" здолали чинних фіналістів Кубку Стенлі в серії булітів, продовживши переможну серію до семи ігор.

НХЛ – регулярний чемпіонат

14 листопада

Ванкувер – Рейнджерс 1:5 (1:1, 0:4, 0:0)

Вегас – Нешвілл 2:3 після булітів (1:1, 1:0, 0:1)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші десять поєдинків.