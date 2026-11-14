Рейнджерс розгромили Ванкувер, Нешвілл продовжив свою переможну серію в НХЛ
Результати матчів НХЛ за 14 листопада
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У ніч із 13 на 14 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Ванкувера проти Рейнджерс. В ньому гості видали неймовірний другий період, завдяки чому розгромили "Канакс", які зазнали сьомої поспіль поразки.
В іншому протистоянні зустрічались Вегас і Нешвілл. В ньому "Предаторс" здолали чинних фіналістів Кубку Стенлі в серії булітів, продовживши переможну серію до семи ігор.
НХЛ – регулярний чемпіонат
14 листопада
14 листопада
Ванкувер – Рейнджерс 1:5 (1:1, 0:4, 0:0)
Вегас – Нешвілл 2:3 після булітів (1:1, 1:0, 0:1)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші десять поєдинків.