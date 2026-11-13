Чикаго перервав серію поразок, Вінніпег декласував Даллас у НХЛ

У ніч із 12 на 13 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Бостона проти Монреаля. В ньому гості зі старту вирвались уперед і здобули врешті-решт комфортну перемогу.

Найбільший розгром записав собі в актив Вінніпег. "Джетс" декласували Даллас, хоча програли перший період з рахунком 0:2.

Також варто відзначити успіх Чикаго. "Блекгокс" перервали серію з шести поразок, здолавши в овертаймі Баффало.

Найбільш непоступливе протистояння видали Юта та Сент-Луїс. Вони змогли визначити сильнішого лише в серії буллітів, до того не закинувши жодної шайби.

НХЛ – регулярний чемпіонат

13 листопада

Бостон – Монреаль 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Коламбус – Тампа-Бей 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Нью-Джерсі – Вашингтон 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Оттава – Колорадо 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Торонто – Міннесота 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Флорида – Детройт 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)

Даллас – Вінніпег 3:8 (2:0, 1:5, 0:3)

Чикаго – Баффало 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Юта – Сент-Луїс 0:1 після булітів (0:0, 0:0, 0:0)

Лос-Анджелес – Айлендерс 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші шість поєдинків.