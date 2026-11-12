Нешвілл перервав переможну серію Анахайма, Тампа-Бей розгромив Баффало в НХЛ

У ніч із 11 на 12 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало проти Тампа-Бей. В ньому гості здобули розгромну перемогу з різницею у п'ять шайб.

Шостий тріумф поспіль записав собі в актив Нешвілл. "Предаторс" здолали Анахайм, який також мав серію із п'яти перемог.

Найбільш конкурентне протистояння видали Сан-Хосе та Піттсбург. Вони змогли визначити сильнішого лише в серії буллітів.

НХЛ – регулярний чемпіонат

12 листопада

Баффало – Тампа-Бей 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)

Калгарі – Рейнджерс 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Едмонтон – Філадельфія 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Вегас – Юта 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Анахайм – Нешвілл 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Сан-Хосе – Піттсбург 2:3 після булітів (0:1, 0:0, 2:1)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші сім поєдинків.