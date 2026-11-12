Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Хокей

Нешвілл перервав переможну серію Анахайма, Тампа-Бей розгромив Баффало в НХЛ

Денис Іваненко — 12 листопада 2026, 08:59
Нешвілл перервав переможну серію Анахайма, Тампа-Бей розгромив Баффало в НХЛ
Результати матчів НХЛ за 12 листопада
Getty Images

У ніч із 11 на 12 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало проти Тампа-Бей. В ньому гості здобули розгромну перемогу з різницею у п'ять шайб.

Шостий тріумф поспіль записав собі в актив Нешвілл. "Предаторс" здолали Анахайм, який також мав серію із п'яти перемог.

Найбільш конкурентне протистояння видали Сан-Хосе та Піттсбург. Вони змогли визначити сильнішого лише в серії буллітів.

НХЛ – регулярний чемпіонат
12 листопада

Баффало – Тампа-Бей 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)

Калгарі – Рейнджерс 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Едмонтон – Філадельфія 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Вегас – Юта 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Анахайм – Нешвілл 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Сан-Хосе – Піттсбург 2:3 після булітів (0:1, 0:0, 2:1)

Турнірна таблиця Східної конференції
Standings provided by Sofascore
Турнірна таблиця Західної конференції
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші сім поєдинків.

НХЛ

НХЛ

Вінніпег перервав переможну серію Нью-Джерсі, Нешвілл "всуху" розгромив Лос-Анджелес у НХЛ
6 поразка поспіль Ванкувера, Сан-Хосе у багатостраждальній серії булітів дотиснув Айлендерс в НХЛ
Українці планують влаштувати протест через приїзд прихильника Путіна Овечкіна до Оттави – ЗМІ
Розгроми від Бостона та Вегаса, Калгарі в овертаймі вирвав перемогу у Філадельфії в НХЛ
Детройт крупно поступився Колорадо, Кароліна декласувала Чикаго в НХЛ

Останні новини