Рейнджерс розгромив Сан-Хосе, Едмонтон дотис Калгарі в НХЛ

У ніч з 29 на 30 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Детройт у напруженому поєдинку здолав Бостон, а Едмонтон в овертаймі дотис Калгарі. Рейнджерс не залишив шансів Сіетлу, закинувши шість шайб у ворота суперників.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

30 березня

Філадельфія – Баффало 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Тампа-Бей – Айлендерс 5:3 (3:0, 1:0, 1:0, 1:3)

Колорадо – Сент-Луїс 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Міннесота – Нью-Джерсі 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Нешвілл – Вегас 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Оттава – Коламбус 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Лос-Анджелес – Торонто 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Детройт – Бостон 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Едмонтон – Калгарі 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Сан-Хосе – Рейнджерс 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Сіетл – Даллас – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3, 0:0)

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.