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Рейнджерс поступився Флориді, Сіетл здолав Юту в регулярному чемпіонаті НХЛ

Станіслав Лисак — 31 грудня 2024, 07:10
Рейнджерс поступився Флориді, Сіетл здолав Юту в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 30 на 31 грудня відбулися три матчі в Національній хокейній лізі.

Лідер Західної конференції Вінніпег здобув переконливу перемогу над Нашвіллом. Рейнджерс зазнав поразки від Флориди, а Сіетл виявився сильнішим за Юту.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
31 грудня

Флорида – Рейнджерс 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Вінніпег – Нашвілл 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Сіетл – Юта 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Зазначимо, що напередодні Тампа-Бей в домашньому матчі неочікувано програла Монреалю, пропустивши аж п'ять шайб

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