Рейнджерс поступився Флориді, Сіетл здолав Юту в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 30 на 31 грудня відбулися три матчі в Національній хокейній лізі.
Лідер Західної конференції Вінніпег здобув переконливу перемогу над Нашвіллом. Рейнджерс зазнав поразки від Флориди, а Сіетл виявився сильнішим за Юту.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
31 грудня
Флорида – Рейнджерс 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
Вінніпег – Нашвілл 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Сіетл – Юта 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Зазначимо, що напередодні Тампа-Бей в домашньому матчі неочікувано програла Монреалю, пропустивши аж п'ять шайб