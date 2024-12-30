Лос-Анджелес та Філадельфія закинули дев'ять шайб, Тампа-Бей програла Монреалю у НХЛ

У ніч з 29 на 30 грудня відбулась низка матчів у Національній хокейній лізі.

Тампа-Бей в домашньому матчі неочікувано програла Монреалю, пропустивши аж п'ять шайб. В іншому матчі ігрового дня Лос-Анджелес у результативній зустрічі "перестріляв" Філадельфію.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

30 грудня

Детройт – Вашингтон 3:2 (4:1, 0:0, 0:1)

Тампа-Бей – Монреаль 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Піттсбург – Айлендерс 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Вегас – Калгарі 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Міннесота – Оттава 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Чикаго – Даллас 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Лос-Анджелес – Філадельфія 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)

Зазначимо, що напередодні відбулось ще декілька матчів НХЛ, в яких було зафіксовано перемоги Філадельфії та Монреаля.