Флорида розгромно програла Монреалю, Тампа-Бей здолала Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 28 на 29 грудня відбулося 11 матчів у Національній хокейній лізі.

Володар Кубку Стенлі Флорида вдома зазнала поразки від Монреаля з рахунком 0:4. Тампа-Бей, яка також представляє цей штат, навпаки, свій матч виграла, здолавши Рейнджерс 6:2.

Фіналіст минулого сезону Едмонтон на виїзді програв Лос-Анджелесу. Айлендерс у результативній грі з рахунком 6:3 переграв Піттсбург.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

28-29 грудня

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Флорида – Монреаль – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Анахайм - Філадельфія - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Лос-Анджелес – Едмонтон – 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Ванкувер – Сіетл – 4:5 (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)

Вінніпег – Оттава – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Бостон – Коламбус – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Кароліна – Нью-Джерсі – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Тампа-Бей – Рейнджерс – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Торонто – Вашингтон – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Айлендерс - Піттсбург - 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Сан-Хосе – Калгарі – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Нагадаємо, в Оттаві проходять матчі чемпіонату світу з хокею U-20. У матчах третього ігрового дня чехи розгромили Казахстан, а представники США переграли Латвію.