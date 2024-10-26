Вегас закинув 6 шайб Оттаві, Едмонтон із шатаутом обіграв Піттсбург: результати матчів НХЛ
У ніч з 24 на 25 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося чотири матчі.
Вегас вдома здолав Оттаву, закинувши у ворота гостей 6 шайб. Нью-Йорк Айлендерс в овертаймі дотис Нью-Джерсі.
Фіналіст Кубка Стенлі Едмонтон минулого сезону розгромив Піттсбург із рахунком 4:0. Голкіпер Ойлерс відбив 27 кидків від "пінгвінів". Для Едмонтона це перший шатаут сезону.
НХЛ – регулярний чемпіонат
25-26 жовтня
Вегас – Оттава – 6:4 (2:3, 1:1, 3:0)
Нью-Джерсі – Айлендерс – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Чикаго – Нешвілл – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Едмонтон – Піттсбург – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Нагадаємо, Рейнджерс домовилися про 7-річний контракт із молодим талантом.