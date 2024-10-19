Колорадо дотиснув Анагайм, Вінніпег закинув 8 шайб Сан-Хосе: результати матчів НХЛ
У ніч з 18 на 19 жовтня у Національній хокейній лізі відбулось три поєдинки регулярного чемпіонату-2024/2025.
Піттсбург вдома поступився Кароліні, Вінніпег з 8 шайбами переграв Сан-Хосе, а переможця зустріч Колорадо та Анагайма визначили в овертаймі.
НХЛ-2024/25
Регулярний чемпіонат, 19 жовтня
Піттсбург – Кароліна 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Вінніпег – Сан-Хосе 8:3 (4:1, 1:1, 3:1)
Колорадо – Анагайм 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Даллас домовився про контракт на суму 66 млн доларів із голкіпером.