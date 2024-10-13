Юта у результативному матчі здолала Рейнджерс, "сухі" перемоги Далласа та Детройта: результати матчів НХЛ

У ніч з 12 на 13 жовтня відбулося 12 матчів у Національній хокейні лізі сезону-2024/25.

Юта в овертаймі обіграла Рейнджерс із рахунком 6:5. Даллас та Детройт здобули "сухі" перемоги над Нешвіллом та Айлендерс.

НХЛ–2024/25, регулярний чемпіонат

13 жовтня

Баффало – Флорида – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Детройт – Нешвілл – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Монреаль - Оттава - 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Рейнджерс – Юта – 5:6 (1:1, 3:4, 1:0, 0:1)

Торонто – Піттсбург – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Вашингтон – Нью-Джерсі – 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Даллас – Айлендерс – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Міннесота - Сіетл - 4:5 (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, по булітах - 1:2)

Колорадо – Коламбус – 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)

Сан-Хосе – Анахайм – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Калгарі – Філадельфія – 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Едмонтон - Чикаго - 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Нагадаємо, у матчі 12 жовтня Бостон мінімально переграв Лос-Анджелес.