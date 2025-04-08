Вінніпег обіграв Сент-Луїс, Тампа закинула 5 шайб у ворота Рейнджерс у матчі НХЛ

У ніч з 7 на 8 квітня відбулися 5 матчів у межах Національної хокейної ліги.

Тампа-Бей на виїзді розгромила Нью-Йорк Рейнджерс, закинувши 5 шайб.

Сент-Луїс перервав свою серію перемог, поступившись Вінніпегу.

Хокей – НХЛ-2024/25

8 квітня

Рейнджерс – Тампа Бей – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Вінніпег – Сент-Луїс – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Анахайм – Едмонтон – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Лос-Анджелес – Сіетл – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Сан-Хосе – Калгарі – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Нагадаємо, сьогодні Кременчук – Київ Кепіталз проведуть шостий матч фінальної серії.