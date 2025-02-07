Тампа закинула 5 шайб Оттаві, Торонто здолав Сіетл у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на 7 лютого відбулося 9 матчів у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Тампа-Бей вдома впевнено розгромила Оттаву. Також домашню перемогу здобула Міннесота. В усіх інших випадках тріумфували гості.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

7 лютого

Коламбус – Юта – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Нью-Джерсі – Вегас – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Філадельфія – Вашингтон – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Тампа-Бей - Оттава - 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Міннесота – Кароліна – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Сент-Луїс – Флорида – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Калгарі – Колорадо – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Сіетл - Торонто - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Сан-Хосе – Ванкувер – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Нагадаємо, вчора збірна України здолала Румунію в контрольному матчі.