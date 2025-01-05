Тампа-Бей програла Лос-Анделесу, чергова поразка Рейнджерс: результати матчів НХЛ

У ніч на 5 січня в Національній хокейній лізі сезону-2024/25 відбулося 12 матчів.

Рейнджерс програли Вашингтону з рахунком 4:7. Результативну гру провели Коламбус та Сент-Луїс – Блу Джекетс виграли 6:4. Аналогічний рахунок був у грі Торонто – Бостон.

Міннесота зберегла ворота "сухими", забивши 4 шайби Кароліні.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

5 січня

Вашингтон – Рейнджерс – 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)

Сан-Хосе – Нью-Джерсі – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Вінніпег – Детройт – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Колорадо – Монреаль – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, по булітах - 0:1)

Кароліна – Міннесота – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Коламбус – Сент-Луїс – 6:4 (1:0, 1:0, 4:4)

Торонто – Бостон – 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)

Даллас – Юта – 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Лос-Анджелес – Тампа-Бей – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Сіетл – Едмонтон – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Вегас – Баффало – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Калгарі – Нешвілл – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)