Анагайм вдома програв Вегасу, Бостон здолав Чикаго в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 4 на 5 грудня відбулося 4 матчі у Національній хокейній лізі.

Бостон на виїзді переграв Чикаго, дубль Меттьюза допоміг Торонто переграти Нешвілл, Анагайм вдома розгромно поступився Вегасу.

У заключному матчі дня Лос-Анджелес мінімально переміг Даллас.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіона

5 грудня

Чикаго – Бостон – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Торонто – Нэшвилл – 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Анахайм – Вегас – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Лос-Анджелес – Даллас – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Нагадаємо, два хокеїсти молодіжної збірної України вирішили завершити кар'єру.