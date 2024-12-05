Анагайм вдома програв Вегасу, Бостон здолав Чикаго в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч із 4 на 5 грудня відбулося 4 матчі у Національній хокейній лізі.
Бостон на виїзді переграв Чикаго, дубль Меттьюза допоміг Торонто переграти Нешвілл, Анагайм вдома розгромно поступився Вегасу.
У заключному матчі дня Лос-Анджелес мінімально переміг Даллас.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіона
5 грудня
Чикаго – Бостон – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Торонто – Нэшвилл – 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Анахайм – Вегас – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Лос-Анджелес – Даллас – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Нагадаємо, два хокеїсти молодіжної збірної України вирішили завершити кар'єру.