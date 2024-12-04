Вінніпег поступився Сент-Луїсу, Бостон мінімально обіграв Детройт у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч із 3 на 4 грудня відбулося 10 матчів у Національній хокейній лізі.
Вінніпег вдома розгромно програв Сент-Луїсу, Бостон вдома здолав Детройт.
Фіналіст Кубку Стенлі Едмонтон так і не зумів відзначитися у воротах Вегаса, незважаючи на 28 кидків.
Бостон – Детройт 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Баффало – Колорадо 4:5 (4:0, 0:1, 0:4)
Кароліна – Сіетл 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Монреаль – Айлендерс 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Піттсбург – Флорида 5:4 (2:1, 1:0, 1:3, 1:0)
Вашингтон – Сан-Хосе 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Міннесота – Ванкувер 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Вінніпег – Сент-Луїс 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Калгарі – Коламбус 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Вегас – Едмонтон 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Нагадаємо, у вчорашніх матчах Нью-Джерсі обіграв Рейнджерс, а Торонто розгромив Чикаго.