Вінніпег поступився Сент-Луїсу, Бостон мінімально обіграв Детройт у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 3 на 4 грудня відбулося 10 матчів у Національній хокейній лізі.

Вінніпег вдома розгромно програв Сент-Луїсу, Бостон вдома здолав Детройт.

Фіналіст Кубку Стенлі Едмонтон так і не зумів відзначитися у воротах Вегаса, незважаючи на 28 кидків.

НХЛ – регулярний сезон

4 грудня

Бостон – Детройт 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Баффало – Колорадо 4:5 (4:0, 0:1, 0:4)

Кароліна – Сіетл 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Монреаль – Айлендерс 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Піттсбург – Флорида 5:4 (2:1, 1:0, 1:3, 1:0)

Вашингтон – Сан-Хосе 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Міннесота – Ванкувер 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Вінніпег – Сент-Луїс 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Калгарі – Коламбус 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Вегас – Едмонтон 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Нагадаємо, у вчорашніх матчах Нью-Джерсі обіграв Рейнджерс, а Торонто розгромив Чикаго.