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Шайба Кросбі принесла Піттсбургу перемогу, Нью-Джерсі розгромив Флаєрс у регулярному чемпіонаті НХЛ

Руслан Травкін — 30 січня 2025, 08:04
Шайба Кросбі принесла Піттсбургу перемогу, Нью-Джерсі розгромив Флаєрс у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на 30 січня відбулося 5 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Нью-Джерсі Девілз вдома закинув 5 шайб Філадельфії – Флаєрс у відповідь не змогли відзначитися жодною шайбою.

Також "суху" перемогу здобула Флорида. Піттсбург лише в овертаймі дотис Юту, вирішальним взяттям воріт відзначився легенда "пінгвінів" Сідні Кросбі.

Ванкувер на Міннесота з однаковим рахунком здобули виїзні перемоги.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
30 січня

Торонто – Міннесота – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Нью-Джерсі – Філадельфія – 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Флорида – Лос-Анджелес – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Нешвілл – Ванкувер – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Юта - Піттсбург - 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Нагадаємо, вчора через важку хворобу помер гравець збірної Німеччини з хокею.

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