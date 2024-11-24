Флорида пропустила 7 шайб, Едмонтон розбив Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 23 на 24 листопада у Національній хокейній лізі відбулися 15 матчів.

Володар Кубку Стенлі Флорида Пантерз вдома програла Колорадо. Господарі закинули 4 шайби, але їхній захист і голкіпер діяли не найкращим чином. "Лавини" за 25 кидків зуміли 7 разів засмутити "пантер".

Фіналіст минулого сезону Едмонтон без особливих проблем здолав Рейнджерс із рахунком 6:2.

НХЛ – регулярний чемпіонат

24 листопада

Філадельфія – Чикаго – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Лос-Анджелес – Сіетл – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Калгарі - Міннесота - 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, буліти)

Флорида – Колорадо – 4:7 (2:1, 1:4, 1:2)

Нешвілл – Вінніпег – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Коламбус – Кароліна – 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, буліти)

Детройт – Бостон – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Монреаль – Вегас – 2:6 (0:0, 0:5, 2:1)

Оттава – Ванкувер – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Піттсбург - Юта – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Тампа-Бей - Даллас – 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Вашингтон – Нью-Джерсі – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Айлендерс – Сент-Луїс – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Сан-Хосе – Баффало – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Едмонтон – Рейнджерс – 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Нагадаємо, легендарний чеський хокеїст вчергове розкритикував керівництво ліги за "квитки російської спадщини".