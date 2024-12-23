Едмонтон переграв Оттаву, Кароліна здолала Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ
У ніч на 23 грудня відбулося шість матчів Національної хокейної ліги сезону-2024/25.
Флорида виграла дербі штату в Тампи. Анагайм лише за булітами дотис Юту.
Сіетл програв Колорадо. Для клубу це вже шоста поразка поспіль.
Фіналіст Кубку Стенлі Едмонтон обіграв Оттаву.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
23 грудня
Рейнджерс – Кароліна – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Юта – Анахайм – 4:5 (2:1, 2:1, 0:2, 0:0, за буллітами – 0:1)
Тампа-Бэй – Флорида – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Вашингтон – Лос-Анджелес – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Колорадо – Сиэтл – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Эдмонтон – Оттава – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Нагадаємо, вчора відбулося відразу 11 поєдинків. Результати можна переглянути ТУТ.