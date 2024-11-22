Бостон із рахунком 1:0 переграв Юту, Тампа та Коламбус на двох закинули 13 шайб: результати матчів НХЛ

У ніч з 21 на 22 листопада відбулися 10 матчів у Національній хокейній лізі сезону-2024/25.

Бостон після зміни тренера мінімально здолав Юту. Долю матчу вирішила шайба Ліндхольма на 32 хвилині гри.

Надрезультативну зустріч провели Тампа-Бей та Коламбус. Основний час завершився з рахунком 6:6, але "жакети" в овертаймі забили переможну шайбу першими.

Володар Кубку Стенлі Флорида на виїзді програла Чикаго.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

22 листопада

Бостон – Юта – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Детройт – Айлендерс – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Нью-Джерсі – Кароліна – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Оттава – Вегас – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Вашингтон – Колорадо – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Сент-Луїс – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллітах - 1:0)

Чикаго – Флорида – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Калгарі – Рейнджерс – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Едмонтон – Міннесота – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)