Бостон із рахунком 1:0 переграв Юту, Тампа та Коламбус на двох закинули 13 шайб: результати матчів НХЛ
У ніч з 21 на 22 листопада відбулися 10 матчів у Національній хокейній лізі сезону-2024/25.
Бостон після зміни тренера мінімально здолав Юту. Долю матчу вирішила шайба Ліндхольма на 32 хвилині гри.
Надрезультативну зустріч провели Тампа-Бей та Коламбус. Основний час завершився з рахунком 6:6, але "жакети" в овертаймі забили переможну шайбу першими.
Володар Кубку Стенлі Флорида на виїзді програла Чикаго.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
22 листопада
Бостон – Юта – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Детройт – Айлендерс – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Нью-Джерсі – Кароліна – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Оттава – Вегас – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Вашингтон – Колорадо – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Сент-Луїс – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллітах - 1:0)
Чикаго – Флорида – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Калгарі – Рейнджерс – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Едмонтон – Міннесота – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)