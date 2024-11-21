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"Сухі" поразки Нешвілла та Вегаса, Даллас розгромив Сан-Хосе: результати матчів НХЛ

Руслан Травкін — 21 листопада 2024, 09:53
Сухі поразки Нешвілла та Вегаса, Даллас розгромив Сан-Хосе: результати матчів НХЛ

У ніч з 20 на 21 листопада відбулися 5 матчів у Національній хокейній лізі сезону-2024/25.

Даллас вдома у результативному матчі переміг Сан-Хосе. Інші поєдинки не були багаті на шайби. Переможця гри Кінгз – Баффало визначила лише 1 шайба.

НХЛ-2024/25 – регулярний сезон
21 листопада

Філадельфія – Кароліна – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Торонто – Вегас – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Даллас – Сан-Хосе – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Сіетл – Нешвілл – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Лос-Анджелес – Баффало – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Нагадаємо, вчора Бостон вирішив звільнити головного тренера після слабкого старту сезону.

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