Дворазовий володар Кубку Стенлі оголосив про завершення кар'єри
Джастін Шульц
x.com/NHLPA
Канадський хокеїст Джастін Шульц прийняв рішення завершити кар'єру в 34-річному віці.
Про це повідомила Асоціація гравців НХЛ (Національної хокейної ліги).
Хокеїст був обраний на драфті-2008 під №43. Грав за Едмонтон, Пітсбург, Вашингтон та Сіетл.
Загалом в НХЛ провів 745 матчів, закинув 75 шайб та віддав 253 передачі. У складі Пітсбурга двічі вигравав Кубок Стенлі. Викликався до лав збірної Канади.
Нагадаємо, вчора в Польщі за шпигунство на користь РФ засудили російського хокеїста.