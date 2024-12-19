Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Дворазовий володар Кубку Стенлі оголосив про завершення кар'єри

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 18:20
Дворазовий володар Кубку Стенлі оголосив про завершення кар'єри
Джастін Шульц
x.com/NHLPA

Канадський хокеїст Джастін Шульц прийняв рішення завершити кар'єру в 34-річному віці.

Про це повідомила Асоціація гравців НХЛ (Національної хокейної ліги).

Хокеїст був обраний на драфті-2008 під №43. Грав за Едмонтон, Пітсбург, Вашингтон та Сіетл.

Загалом в НХЛ провів 745 матчів, закинув 75 шайб та віддав 253 передачі. У складі Пітсбурга двічі вигравав Кубок Стенлі. Викликався до лав збірної Канади.

Нагадаємо, вчора в Польщі за шпигунство на користь РФ засудили російського хокеїста.

Завершення кар'єри НХЛ

НХЛ

НХЛ не збирається проводити товариські матчі з командами КХЛ
Флорида розгромила Міннесоту, Детройт здолав Філадельфію у регулярному чемпіонаті НХЛ
Піттсбург та Бостон перемогли в овертаймах, розгроми Монреаля та Кароліни: результати НХЛ
Флорида закинула 6 шайб Едмонтону, Даллас здолав Вашингтон у регулярному чемпіонаті НХЛ
“Важка” перемога Вінніпега над Монреалем, впевнені три очки Нью-Джерсі: результати матчів НХЛ

Останні новини