Дворазовий володар Кубку Стенлі оголосив про завершення кар'єри

Канадський хокеїст Джастін Шульц прийняв рішення завершити кар'єру в 34-річному віці.

Про це повідомила Асоціація гравців НХЛ (Національної хокейної ліги).

Хокеїст був обраний на драфті-2008 під №43. Грав за Едмонтон, Пітсбург, Вашингтон та Сіетл.

Загалом в НХЛ провів 745 матчів, закинув 75 шайб та віддав 253 передачі. У складі Пітсбурга двічі вигравав Кубок Стенлі. Викликався до лав збірної Канади.

Two-time #StanleyCup champion Justin Schultz has officially announced his NHL retirement after playing 745 regular-season games and 81 playoff contests with 4 different teams.



Wishing Justin the best of luck in his next chapter! pic.twitter.com/SiolVSX77S — NHLPA (@NHLPA) December 18, 2024

Нагадаємо, вчора в Польщі за шпигунство на користь РФ засудили російського хокеїста.