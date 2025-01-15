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Вибув на місяць: шведського форварда Монреаля збила машина під час прогулянки

Руслан Травкін — 15 січня 2025, 05:17
Вибув на місяць: шведського форварда Монреаля збила машина під час прогулянки
Еміль Хейнеман
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Шведського форварда клубу Національної хокейної ліги Монреаль Канадієнс Еміля Хайнемана збила машина під час прогулянки по місту Солт-Лейк-Сіті.

Про це пише NBC Sports.

Команда оголосила, що хокеїст пропустить близько місяця через травми верхньої частини тіла.

Поліція Солт-Лейк-Сіті заявила, що  інспектори були направлені на місце події, але не знайшли ні потерпілого, ні того, хто зробив дзвінок про ДТП. Згодом стало відомо, що ним був сам Еміль, який отримував допомогу від лікарів команди і не мав травм, які загрожували б його життю.

Хайнеман проводить свій перший повноцінний сезон у НХЛ. Він набрав 17 очок за 41 поєдинок. Минулого року за Канадієнс нападник відіграв 4 гри, але очок не набрав, проте був лідером фарм-клубу Лавар Рокет з АХЛ.

Нагадаємо, збірна України на Універсіаді-2025 обіграла Італію і вийшла в лідери молодіжного чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІВ.

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