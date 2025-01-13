Детройт розгромив Сіетл, ідеальна реалізація допомогла Вегасу розгромити Міннесоту: результати матчів НХЛ

У ніч з 12 на 13 січня відбулося 5 матчів у Національній хокейній лізі.

Детройт здобув свою 7 перемогу за останні 8 поєдинків, без особливих проблем розібравшись із Сіетлом.

Оттава та Анагайм здобули перемоги з ідентичним рахунком, а Тампа-Бей впевнено здолала Піттсбург.

В останньому матчі ігрового дня Вегас переміг Міннесоту 4:1. Варто зазначити, що господарі завдали 37 кидків, тоді як гості спромоглися лише на 16.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

13 січня

Детройт - Сіетл - 6:2 (4:0, 2:1, 0:1)

Кароліна – Анахайм – 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Оттава – Даллас – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Піттсбург - Тампа-Бей - 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Вегас – Міннесота – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Нагадаємо, вчора збірна України U-25 з поразки розпочала свої виступи на Універсіаді-2025 у Турині.