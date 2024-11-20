Вінніпег обіграв Флориду, Едмонтон не мав проблем з Оттавою у регулярному сезоні НХЛ

У ніч з 19 на 20 листопада відбулося сім матчів регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Вінніпег, який є лідером сезону, обіграв у результативному матчі володаря Кубку Стенлі Флориду. Фіналіст минулого сезону Едмонтон на виїзді не мав проблем з Оттавою, вигравши з рахунком 5:2.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

20 листопада

Оттава – Едмонтон – 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Піттсбург - Тампа-Бей - 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Сент-Луїс – Міннесота – 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Вінніпег – Флорида – 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Чикаго – Анахайм – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Калгарі - Айлендерс - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по булітах - 1:0)

Ванкувер – Рейнджерс – 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Напередодні гравець Торонто Мейпл Ліфс Раян Рівз отримав дисциплінарну комісію Національної хокейної ліги дискваліфікацію на 5 матчів за брудні дії під час гри проти Едмонтона.